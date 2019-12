Concerti più visti in Italia a fine estate 2019: Jovanotti, Ultimo e Muse in vetta alla classifica

È stata resa nota la classifica stilata da SIAE dei concerti di maggior successo nel terzo trimestre del 2019 in Italia. La top ten vede quattro posizioni occupate dal cantautore di “Serenata rap” - impegnato questa estate con il suo tour sulle spiagge italiane, il “Jova Beach Party”, conclusosi con l’evento all’aeroporto di Linate, a Milano - e tre dai Muse, che lo scorso luglio si sono esibiti per due date allo stadio milanese di San Siro e per un live a Roma.

In vetta alla classifica si posiziona, con 74.198 biglietti staccati, Jovanotti con la festa conclusiva del suo “Jova Beach Party” che si è tenuta lo scorso 21 settembre all’aeroporto di Linate a Milano - trasformato per l’occasione in un villaggio per ospitare la “tribu” di fan del Jova. Lorenzo Cherubini occupa anche la quinta, l’ottava e la nona posizione con tre date del suo tour estivo. In ordine troviamo, rispettivamente, il concerto presso la spiaggia Bell’Italia di Lignano del 6 luglio, con 44.679 spettatori; il live di Barletta del 20 luglio, con 40.996 persone, e l’evento di Viareggio del 31 agosto con 40.521 partecipanti.

Ultimo occupa invece la seconda posizione della classifica con il concerto andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio davanti a una folla di 63.316 spettatori.

La band di Matt Bellamy si posiziona terza con la data del 12 luglio allo Stadio Meazza di Milano, con 51.244 biglietti. I Muse occupano anche il quarto posto. In merito a questa posizione il dato riportato da SIAE risulta però poco chiaro dal momento che il gruppo di "Time is running out” si è esibito a San Siro solo il 12 e il 13 luglio (che troviamo all’ultima posizione della top ten con 39.876 biglietti staccati), oltre che all’Olimpico di Roma il 20 luglio. Inoltre, la data segnata nella tabella (proposta nell’immagine di seguito, come riportata sul sito web di SIAE) fa riferimento al 6 giugno; in quel giorno, al Meazza, si è tenuto uno dei concerti di Vasco Rossi andati in scena allo stadio milanese.

I Thegiornalisti si piazzano al sesto posto della classifica con il loro ultimo concerto prima dell’addio al gruppo di Tommaso Paradiso, svoltosi presso il Circo Massimo di Roma del 7 settembre a cui hanno partecipato 42.635 persone.

A seguire troviamo, alla settima posizione, Laura Pausini e Biagio Antonacci con la tappa del loro tour congiunto a San Siro del 20 luglio, che ha registrato un affluenza di 40.996 persone.