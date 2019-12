James Blake esegue la cover di ‘Barbie girl’ degli Aqua: video

Il musicista britannico è attualmente impegnato nel “Solo piano” tour, che ha preso il via lo scorso 10 dicembre a Los Angeles e che continuerà fino al prossimo mese di aprile quando James Blake farà tappa anche in Europa - attualmente però non sono state annunciate date in Italia.

La scaletta dei concerti dell’artista inglese propone diverse cover, come quella di “When the party’s over” di Billie Eilish - come testimonia il video realizzato da un fan alla prima data della tournée tenutasi al Theatre at Ace Hotel di Los Angeles (California) - e quella della hit “Barbie girl” degli Aqua. Una clip pubblicata in rete riprende l’esecuzione della canzone del gruppo danese - che l'anno prossimo sarà nel tour “90's nostalgia electric circus”, festival il cui cartellone include anche gli Eiffel 65 - durante il concerto di James Blake del 12 dicembre.

Il musicista britannico ha pubblicato lo scorso 18 gennaio il suo quarto album in studio dal titolo “Assume form” (leggi qui la nostra recensione) e, pochi giorni fa, ha condiviso il video che accompagna una canzone inclusa nell’ideale seguito di “The colour in anything”.

Ecco la clip di “I’ll come too”: