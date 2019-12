Generic Animal, guarda il video di ‘Presto’ con Franco126

Luca Galizia, in arte Generic Animal, ha presentato lo scorso 6 dicembre il singolo “Presto”, che conta della partecipazione di Franco126.

Il singolo del rapper di Varese, che anticipa il suo nuovo album atteso sui mercati all’inizio del 2020, è accompagnato da un video per la regia di Alvin Sonic e Daniel Sansavini e prodotto da No Text Azienda.

Generic Animal, in occasione dell’uscita del brano e raccontando della collaborazione con il rapper romano di “Stanza singola”, ha detto:

“Era da tempo che io e Franco tentavamo di scrivere qualcosa insieme e abbiamo finalmente trovato l’occasione giusta”.

Dal prossimo mese di febbraio Luca sarà impegnato in un tour - che partirà da Milano e si concluderà a Napoli, dopo diverse date in tutta Italia - per presentare dal vivo l'ideale seguito di "Emoranger" del 2018 (leggi qui la nostra recensione). Per la prima volta, Generic Animal sarà accompagnato sul palco da una band. Ecco il calendario con tutte le tappe finora confermate.