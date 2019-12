Le classifiche di vendita FIMI/Gfk annunciano novità per il 2020

Anno nuovo, classifiche nuove. Con l’inizio del 2020, infatti, entrano in vigore alcune novità nella 'Top of the music' italiana. In considerazione delle mutate condizioni del mercato, a partire dalla settimana 01/2020 FIMI ha stabilito che le vendite delle Compilation saranno conteggiate all'interno della chart Album, pertanto non verrà più prodotta la classifica ad esse fin qua dedicata.

La seconda novità da casa FIMI riguarderà le soglie per l’attribuzione delle certificazioni dei Singoli Oro e Platino, che passerà dalle attuali 25.000 e 50.000 a, rispettivamente, 35.000 e 70.000. Nessun cambiamento interverrà invece sulle soglie degli Album, che rimarranno ferme a 25.000 per l’oro e a 50.000 per il platino.