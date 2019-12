La Rappresentante di Lista annuncia il nuovo tour

La Rappresentante di Lista annuncia 'LRDL 2020', un tour che prenderà il via il 7 marzo dal Cage di Livorno e si chiuderà il 24 aprile al Mamamia di Senigallia, in provincia di Ancona.

Queste le parole con le quali la band annuncia il nuovo tour:

“Per riprenderci la meraviglia, perché lo stupore esploda nei nostri occhi e non negli spari infami della polizia in Cile. Per esistere insieme come la gente in piazza resiste in tutto il mondo. Per scrivere una possibilità altra, un altro futuro, per non fermarci. Per raccontarvi dov’è andata la nostra Diva in questo anno, dove siamo andati, per esserci ancora, ma insieme a voi. E sogniamo un coro che ci insegni o ci ricordi che cosa vuol dire essere un’unica voce, esserlo dolcemente, perdutamente. Maledettamente vivi ancora una volta”.