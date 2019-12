Niall Horan e Lewis Capaldi: guarda la cover di "Teenage Dream" di Katy Perry

Il componente degli One Direction Niall Horan e il cantautore scozzese Lewis Capaldi, futuri compagni di tour, negli Stati Uniti, hanno fatto le prove di quanto potrà accadere quando saranno 'on the road' la prossima Primavera e, insieme, sul palco della Allstate Arena di Chicago per la Jingle Ball di Radio Kiss Fm, hanno proposto la cover di "Teenage Dream" di Katy Perry.

Capaldi ha pubblicato nel maggio scorso il suo primo album “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” (leggi qui la nostra recensione) e il prossimo febbraio parteciperà in qualità di ospite internazionale al festival di Sanremo 2020.

Niall Horan ha pubblicato all'inizio di ottobre il singolo “Nice to Meet Ya”, primo singolo di un album di prossima pubblicazione.