Robert Fripp annuncia una manifestazione dedicata ai chitarristi

Il 73enne chitarrista dei King Crimson Robert Fripp ha annunciato un evento di quattro giorni riservato ai chitarristi dal titolo 'An Introduction To The Guitar Circle And A League Of Craft Guitarists: Four Days And Nights Of Zen And The Art of Guitar' che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre presso Gideon Putnam a Saratoga Springs (NY).

La manifestazione è dedicata principalmente ai chitarristi, ma si rivolge agli amanti della musica in generale con seminari e varie attività.

Dice Fripp nel video che potete vedere più sotto:

“Se la musica deve entrare nel nostro mondo, il ruolo del pubblico è tanto necessario quanto quello del musicista. Quindi, per la prima volta nella vita di 'Guitar Craft' e 'Guitar Circle', invitiamo il pubblico. La musica ha una sua intelligenza, ma la musica può cambiare il mondo? Se é cosi, come?”.

Per quanti fossero interessati, tutte le informazioni si possono avere visitando il sito Web Guitar Circle.