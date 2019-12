La storia de "L'isola di niente" della PFM

Il quarto album in studio della Premiata Forneria Marconi viene pubblicato nel 1974, con una rinnovata line up. Giorgio Piazza, infatti, viene sostituito al basso da Patrick Djivas, reduce dal primo disco insieme agli Area.

L'isola di niente è un disco ricco, complesso e barocco, che lascia fluire tutta la melodia della PFM, aprendosi a nuove frontiere sonore.

Già dalla title track di apertura il dialogo tra la chitarra di Mussida, il basso di Djivas e la batteria di Di Cioccio è intenso; il testo è di Mauro Pagani che firma anche La Luna nuova e Dolcissima Maria.

Troviamo anche un brano in inglese, Is My Face on Straight, scritto in collaborazione col poeta e musicista britannico Peter Sinfield.

