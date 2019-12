My Chemical Romance: sarà questa la setlist del concerto del ritorno?

Nessuno può dirsi più appassionato di un fan. Quelli dei My Chemical Romance, vivono un particolare momento di fermento in queste ore, considerato che i loro beniamini, dopo sette anni, hanno annunciato una reunion, che si concretizzerà in concerto questa sera a Los Angeles, alla Shrine Exposition Hall.

I fan presenti fuori dall'arena la scorsa serata a Los Angeles, pensano e credono di aver messo insieme quella che potrebbe essere la setlist del ritorno della band, dopo aver sentito le canzoni di un intero live (compreso un bis) al soundcheck.

Le canzoni che la band di Gerard Way ha provato sono tratte dall'intera discografia della band, a parte il primo album del 2002 "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love".

Sull'account Instagram dei fan MCR Misprints è apparso questo messaggio:

“Gli MCR hanno fatto un soundcheck completo. Così forte che i muri tremavano. Hanno fatto un set completo e un bis."

Le canzoni suonate ieri sera sono: ‘Vampire Money’; ‘Masters Of Ravenkroft’; ‘Skylines And Turnstiles’; ‘Make Room’; ‘Welcome To The Black Parade’; ‘Thank You For The Venom’; ‘Helena’; ‘Teenagers’; ‘Na Na Na’; ‘Scarecrow’; ‘House Of Wolves’.

Dopo Los Angeles, i My Chemical Romance hanno confermati, per ora, altri cinque concerti, tutti nel mese di marzo del prossimo anno. Due in Australia e Giappone, nel mezzo suoneranno una volta in Nuova Zelanda. Al momento l'Europa non è prevista dal loro itinerario, ma crediamo non vorranno mancare i festival estivi del Vecchio Continente nell'estate 2020.