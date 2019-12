Ozzy Osbourne: guarda il video di “Under the Graveyard”

Il frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne ha pubblicato il video del suo singolo solista “Under the Graveyard”, che anticipa l'uscita, all'inizio del prossimo anno, dell'album “Ordinary Man”.

La clip è stata girata a Los Angeles, è semi-autobiografica ed è ambientata alla fine degli anni Settanta. Vi recitano gli attori Val Kilmer (nella parte dello stesso Ozzy) e Jessica Barden (in quella della moglie Sharon).

Dice Ozzy del film:

"Per "Under the Graveyard" Jonas (Akerlund, lo sceneggiatore) ha sviluppato la storia in un mini film. Ma, ad essere sinceri, è difficile per me guardarlo perché mi riporta indietro ad alcuni dei periodi più bui della mia vita. Per fortuna Sharon era lì pronta a raccogliermi e a credere in me. Era la prima volta che era lì per supportarmi completamente, e non è stata di certo l'ultima."