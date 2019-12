Hipgnosis acquisisce il catalogo di Savan Kotecha

L'Hipgnosis Songs Fund ha acquisito un catalogo musicale dal cantautore e produttore Savan Kotecha. Per chi si chiedesse chi sia Savan Kotecha, basti sapere che le sue canzoni hanno venduto oltre 375 milioni di copie in tutto il mondo ed ha collaborato con Ariana Grande, One Direction, Usher, The Weeknd, Justin Bieber, Nicki Minaj, Britney Spears e Katy Perry.

La sua collaborazione con The Weeknd include la co-scrittura della hit “Can't My Face”. Anche se Savan Kotecha è noto soprattutto per il suo lavoro con Ariana Grande.

Della 26enne popstar di Boca Raton Kotecha figura tra i produttori del secondo album “My Everything” oltre ad avere co-firmato il singolo “Problem”. Savan Kotecha ha lavorato come produttore esecutivo per il terzo album “Dangerous Woman”. Il catalogo comprende quattro brani co-scritti da Savan Kotecha dall'album “Sweetener” di Ariana Grande.