Mannarino in concerto al Musée d’Orsay di Parigi

A circa un anno e mezzo dall’ultimo concerto del concept tour "L'impero crollerà" Alessandro Mannarino torna in scena con la sua musica e lo fa in una cornice speciale, il Musée d’Orsay di Parigi, nell’ambito della rassegna “Curieuse Nocturne”. Il live del cantautore romano è previsto per il 16 gennaio nella Allée centrale, sotto la Navata del museo parigino. Ha fatto sapere in una nota il Direttore della programmazione culturale e dell’auditorium Luc Bouniol-Laffont a proposito del live:

Mannarino è uno dei più grandi artisti della sua generazione. La sua musica, colorata e profonda allo stesso tempo, lo identifica come erede diretto di artisti, musicisti, poeti e pittori del XIX secolo. Lo abbiamo dunque scelto come invitato d’onore al nostro carnevale per permettere al pubblico francese di scoprire la poesia della festa “all’italiana” attraverso la sua musica.

La performance della voce di “Merlo rosso” sarà composta da tre sessioni, previste una alle ore 19:00, una alle 20:30 e una alle 22:00. L’evento “Curieuse Nocturne” quest’anno sarà dedicato al Carnaval de Paris, uno dei più antichi d’Europa la cui origine risale alla medievale Fête des Fous.