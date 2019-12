Il mondo della musica legge ‘L’Infinito’ di Leopardi

L’occasione dell’omaggio è il bicentenario di quella che è probabilmente la lirica più famosa di Giacomo Leopardi, “L’Infinito”, parte dei Canti del poeta di Recanati. A ridare vita al capolavoro leopardiano sono, si legge sul sito di Rai Cultura, ventidue voci “della musica d’autore italiana”, che non vengono però svelate, ognuna delle quali interpreta un verso della lirica per iniziativa della Rai e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. La lettura è accompagnata da un video che andrà in onda dal 19 al 31 dicembre su tutti i canali Rai e su RaiPlay: potete guardarlo qui sotto. Riconoscete i lettori e le lettrici?

Si legge sempre su raicultura.it che “la versione dell’“Infinto” utilizzata per il video è quella che approdò alle stampe solo sul finire del 1825, quando apparve insieme con la Sera sulla rivista “Il Nuovo Raccoglitore” nella rubrica “Poesia”” ed è stata composta “tra la primavera e l’autunno del 1819”. La prima stesura della lirica è conservata alla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III dove è stata esposta in occasione del bicentenario.