Billie Eilish al karaoke di James Corden: video

Come tanti e tante prima di lei anche Billie Eilish è finita nell’automobile del “Carpool Karaoke” di James Corden, il segmento, parte del Late Late Show del conduttore e attore inglese, che invita gli artisti a cantare insieme i brani del proprio repertorio all’interno di una macchina guidata dal Corden. La giovane popstar californiana e il conduttore hanno cantato alcuni dei brani più noti della cantante, come “bad guy” e “Ocean Eyes”. Ma non solo, perché i due hanno cantato anche, tra gli altri brani, “Baby” di Justin Bieber e “I Will” dei Beatles, che Billie Eilish ha interpretato accompagnando il brano con l’ukulele, raccontando di averlo imparato da bambina.

Nel corso della puntata la cantante ha poi mostrato a Corden la stanza di casa Eilish dove lei e Finneas hanno registrato “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, incluso il gigantesco ragno domestico di Billie.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, classe 2001, ha debuttato quest’anno nel mercato del disco con il suo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Alla realizzazione dei brani di Billie partecipa anche suo fratello, autore e chitarrista Finneas, che quest’anno ha dato alle stampe l’EP “Blood Harmony”. La voce di "bad guy" andrà in scena a Milano la prossima estate, dopo l'esibizione avvenuta nella città meneghina lo scorso mese di agosto come opening act dei Twenty One Pilots.