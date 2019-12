Matt Sorum, in primavera l’autobiografia dell’ex batterista dei Guns N’ Roses

Ha una data d’uscita l’autobiografia dell’ex batterista dei Guns N’ Roses Matt Sorum, dal titolo “Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From the Drummer of Guns N' Roses, the Cult and Velvet Revolver”: il libro dei memorie del musicista verrà pubblicato il prossimo 7 aprile. Il libro, pubblicato da Chicago Review Press, contiene la prefazione di Billy Gibbons degli ZZ Top.

“Double Talkin' Jive” ripercorre la storia di Sorum a partire, si legge nella presentazione dell’editore, da quando il musicista “ha lasciato la scuola per diventare un batterista, ma ha finito per vendere erba per mantenersi e poi per commerciare grande quantità di cocaina”. Dettaglio che Sorum aveva già anticipato nei mesi scorsi proprio parlando dell’autobiografia, che – secondo l’editore – “evita tutti i soliti cliches della biografia rock”.

Il libro ha un focus particolare sui legami di Sorum con il mondo della droga, al punto che Chicago Review Press ha fatto sapere in una nota che l’autobiografia “potrebbe essere quasi descritta come l’equivalente autobiografico del film ‘Blow’”, che racconta la storia del trafficante di droga George Jung, interpretato da Johnny Depp.

Matt Sorum ha fatto parte dei Guns N’ Roses dal 1990 al 1997. Tra le altre band che hanno segnato la sua carriera ricordiamo, tra le altre, i Velvet Revolver, i Motorhead, i King of Chaos, i Cult, gli Y Kant Tori Read e gli Hollywood Vampires.