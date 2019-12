Natale con Mariah Carey: la performance di ‘Oh Santa’

Non è Natale senza Mariah Carey, che – messa momentaneamente da parte la hit “All I Want for Christmas is You” – lo scorso martedì ha augurato buon Natale al mondo a modo suo cantando un altro dei suoi classici, “Oh Santa”, ospite al Late Late Show with James Corden. La cantante statunitense ha interpretato il brano, parte di “Merry Christmas II You”, il tredicesimo album in studio – e secondo disco natalizio della sua carriera - di Mariah Carey, datato 2010, di rosso vestita e accompagnata da cantanti e giovanissimi ballerini. La canzone è stata scritta da Mariah Carey in collaborazione con Jermaine Dupri e Bryan-Michael Cox e prodotta dallo stesso terzetto. Singolo apripista dell’album, è una lettera a Babbo Natale che chiede a Santa Claus di portare a casa il suo amato in tempo per le feste. Potete vedere il video dell’esibizione della cantante qui:

Nei giorni scorsi “All I Want for Christmas is You” è tornata in vetta alla classifica a stelle e strisce per la prima volta dall’anno della sua pubblicazione, avvenuta nel 1994, dopo che nel 2017 e nel 2018 la canzone si era fermata in terza posizione.