Beatles: inaugurata mostra su "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band"

Al Royal Albert Dock di Liverpool è stata aperta una mostra incentrata su "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band" (leggi qui la nostra recensione), lo storico album pubblicato dai Beatles nel 1967.

L’ascolto proposto nella mostra si basa sul nuovo mix dell'album (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel 2017, per celebrarne il 50esimo anniversario, da Giles Martin, figlio di Sir George Martin, che produsse l'album originale nel 1967.

Un comunicato di presentazione dell'album diceva:

“Questo è un ambiente sonoro coinvolgente che sembra che la band si esibisca dal vivo nello spazio. Trasporterà gli ascoltatori ad Abbey Road questo Natale.”

La direttrice della Tate Liverpool, Helen Legg, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di portare questa esperienza unica in città. Ascoltare questo speciale mix è come sentire qualcosa di familiare per la prima volta. Suona fresco, puoi sentire ogni elemento, il che sottolinea quanto sia stato selvaggiamente creativo l'album."

Giles Martin ha aggiunto:

“”Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” è uno degli album più importanti e innovativi di tutti i tempi. Ha cambiato il modo in cui potevano essere fatti i dischi. I Beatles smisero semplicemente di fare musica e iniziarono a dipingere quadri con suoni che non erano mai stati ascoltati prima. Sperimentare questo mix in Dolby Atmos ci permette di entrare nel disco e di immergerci totalmente nel fantastico mondo creato così magnificamente negli Abbey Road Studios oltre 50 anni fa.”

Da quando è stato pubblicato il nuovo mix di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" nel 2017, Giles Martin ha realizzato mix simili per gli album dei Fab Four "The Beatles" e "Abbey Road". Si pensa quindi che una nuova versione di "Let It Be", l'ultimo album pubblicato dai Beatles, possa uscire l’anno prossimo in occasione del suo 50esimo anniversario.