Galles, Monnow Valley Studios in vendita: dalle sue sale sono passati Led Zeppelin, Black Sabbath e Oasis

Gli storici studi di registrazione gallesi Monnow Valley Studios, che negli anni hanno visto passare tra le loro sale band come i Led Zeppelin, i Black Sabbath, gli Oasis e i Manic Street Preachers, sono stati messi in vendita. Nati come spazio per le prove accanto a un altro celebre studio di registrazione di Monmouth, il Rockfield, dove nel 1975 è stata registrata “Bohemian Rhapsody” dei Queen, i Monnow Valley Studios sono ritratti nella copertina del singolo degli Oasis “Supersonic” del 1994, dove si vede la band dei fratelli Gallagher all’interno di una delle salette della struttura.

Secondo quanto riferito dalla BBC gli studi sono diventati indipendenti dal Rockfield all’inizio degli anni Ottanta, ovvero circa vent’anni dopo che i fratelli Charles e Kingsley Ward avevano creato il Rockfield convertendo la loro fattoria in studio di registrazione. Tra le band che sono passate dallo spazio gestito da Tom e Megan Manning ricordiamo, oltre a quelle già citate, tra le altre, gli Stereophonics, Iggy Pop, i Biffy Clyro, i Portishead, i Simple Minds e gli Stone Roses.