Iron Maiden con orchestra? Bruce Dickinson pensa che…

Mentre i colleghi Metallica hanno da poco celebrato il ventennale del live “S&M (Symphony and Metallica)” dall’altra parte dell’oceano anche la voce degli Iron Maiden Bruce Dickinson si sta lasciando stuzzicare, pur con alcune riserve, dall’idea di mettere in relazione il rock duro con i suoni orchestrali. Il cantante inglese ne ha parlato nel corso di una sessione di domande e risposte al National Stadium di Dublino e l’ha fatto a partire dallo spunto offerto dal brano che chiude l’ultimo album degli Iron Maiden “The Book of Souls”, "Empire of the Clouds", un pezzo lungo ben diciotto minuti scritto dallo stesso Dickinson. Commentando"Empire of the Clouds" il cantante ha raccontato – riferisce Eonmusic - che gli piacerebbe portare il brano sul palco e farlo insieme a un’orchestra. In particolare Bruce Dickinson ha spiegato di aver preso in considerazione l’idea parlando con il direttore d’orchestra Paul Mann. Illustra Dickinson:

Ci siamo solo detti molto timidamente: ‘Non sarebbe fantastico fare qualcosa che coinvolga alcune canzoni degli Iron Maiden, ma solo canzoni dei Maiden che siano davvero appropriate per essere fatte da un’orchestra?’.

“Non si sa mai”, ha concluso il cantante ricordando l’idea, che però – nel caso dovesse mai diventare realtà – sembra non coinvolgerebbe per intero la band di “Fear of the Dark”. Quando infatti all’artista inglese sono state richieste maggiori delucidazioni Dickinson ha spiegato che si tratterebbe eventualmente di un progetto esterno alla band.

Prosegue intanto il "Legacy of the Beast Tour" della formazione heavy metal, che non ha dimenticato l’Italia e porterà la sua musica anche nella Penisola il prossimo 20 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna nell’ambito del Bologna Sonic Park. Il tour è stato definito dal batterista della band Nicko McBrain “il più grande spettacolo mai prodotto dai Maiden”, uno spettacolo che non lascia però del tutto tranquillo il musicista.