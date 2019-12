'Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato' al cinema a febbraio

Arriva al cinema il docufilm diretto da Walter Veltroni, realizzato da Except, dal titolo “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”. La pellicola sarà distribuita nelle sale italiane solo per tre giorni - il 17, 18 e 19 febbraio - da Nexo Digital e con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Rockol.it, Onstage. L’elenco delle sale che proietteranno il film sarà disponibile a breve sul sito www.nexodigital.it. La prevendita dei biglietti per assistere alla proiezione sarà aperta dal prossimo 17 gennaio.

Il film, partendo dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Faber del 3 gennaio 1979 a Genova con la PFM, racconta il sodalizio artistico tra il grande cantautore genovese e la rock band italiana.

Lo storico filmato dello spettacolo, che si credeva perduto, è stato ritrovato con il supporto di Franz Di Cioccio e custodito per oltre 40 anni dal registra Piero Frattari, che partecipò alla realizzazione delle riprese.

Il docufilm si concentrerà sulla regisrazione video restaurata del concerto e sarà arricchito da immagini e dai racconti di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari e Guido Harari.

In un comunicato stampa Dori Ghezzi ha detto:

“Strana la vita, non finisce mai di riservarti sorprese. Per fortuna, come in questo caso, si tratta di una sorpresa davvero bella. Sono anch’io molto curiosa ed emozionata di rivedere quello storico concerto. Se ci penso mi sento già riproiettata in quei momenti travolgentemente belli, di 40 anni fa”.

Franz Di Cioccio della PFM ha aggiunto:

“Che bello ritrovare Fabrizio sul palco con noi... vedere il film del concerto sarà come riabbracciarlo. Un grande amico che ha sempre raccontato gli uomini e le donne senza dare ‘buoni consigli’.”

Walter Veltroni ha raccontato:

“È un documento inedito di grande valore musicale e culturale, sottratto alla distruzione, che mostreremo integralmente. Attraverso le interviste dei protagonisti gli spettatori viaggeranno nel tempo e nello spazio, fino alle porte del padiglione C della Fiera di Genova, quel 3 gennaio del 1979”.

Ecco il trailer e la locandina: