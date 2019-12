Taylor Swift, Jennifer Hudson e altri del cast del film ‘Cats’ cantano ‘Memory’: video

Il cast del film “Cats” di Tom Hopper, ispirato all’eponimo musical di Andrew Lloyd Webber, conta della partecipazione, tra gli altri, della voce di “We are never ever getting back together”, Jennifer Hudson, Jason Derulo, James Corden e Francesca Hayward.

Taylor Swift e gli altri protagonisti della pellicola - in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi domani, 20 dicembre, mentre in Italia sarà al cinema dal 20 febbraio - sono stati ospiti del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” lo scorso mercoledì e insieme al padrone di casa del programma hanno presentato una loro versione del famoso brano del musical, “Memory”.

Nella registrazione video riportata di seguito il brano “Memory” è interpretato da Elaine Paige, nel ruolo di Grizabella, durante la rappresentazione del musical “Cats” di scena al West End di Londra l’11 maggio 1981.