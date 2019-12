Alice Cooper: 'Johnny Depp preferisce suonare la chitarra piuttosto che recitare'

Lo show rocker statunitense - sodale di Joe Perry e Johnny Depp negli Hollywood Vampires - ha raccontato durante una recente intervista che, nonostante Depp sia un attore acclamato, la star hollywoodiana al momento è concentrata sulla sua musica. Alice Cooper, ospite del programma radiofonico “Three Sides of the Coin”, parlando del suo supergruppo ha spiegato le dinamiche della band dicendo: “Prendi tre maschi alfa - senza contare gli altri musicisti della band che fanno tutti parte di grandi gruppi - e ti rendi conto che non c’è mai stata una discussione, non c’è mai stato nessuno che abbia lasciato il palco arrabbiato”. E ha aggiunto:

“Durante le prove non abbiamo mai avuto discussioni. È una band molto cooperativa e facciamo le cose in quel modo. Johnny si alza e si fa il culo. È presente alle prove ancora prima che arrivi io.”

La voce di “Poison”, parlando di Johnny Depp, ha poi sottolineato:

“Le persone sono davvero sorprese quando sentono [Johnny Depp] suonare perchè non si rendono conto di quanto sia bravo come chitarrista. Penso che lui preferirebbe suonare la chitarra piuttosto che recitare. Gli ho detto di non perdere il suo lavoro perchè noi non possiamo pagarlo 25 milioni di dollari a spettacolo, ma credo che lui ami suonare la chitarra e ami stare sul palco.”

In un’intervista concessa a Kerrang!, a proposito degli Hollywood Vampires - che saranno in concerto a Milano il prossimo anno 10 settembre - il rocker statunitense ha invece narrato: “Se Lemmy Kilmister fosse ancora vivo suonerebbe nel gruppo”

Alice Copper - che lo scorso mese di settembre ha dato alle stampe l’Ep “Breadcrumbs” - ha raccontato a Consequence of Sound del suo prossimo album che vedrà impegnata in studio la formazione originaria.