Smiths, ascolta la prima registrazione del 1982 in versione integrale

La versione integrale della prima registrazione del gruppo di Manchester gli Smiths è disponibile, per la prima volta, all’ascolto. Si tratta di una traccia registrata da Morrissey e Johnny Marr nell’agosto del 1982 in cui il duo esegue la cover del brano “I want a boy for my birthday” delle Cookies.

Da anni è circolata in rete una versione in bassa qualitò del brano della durata di qualche secondo. È, infatti, la prima volta che è possibile ascoltare questa canzone nella sua interezza e in alta qualità grazie alla generosità di Dale Hibbert - ingegnere del suono e bassista degli Smiths - che l'ha condivisa.

Lo scorso gennaio sempre Hibbert aveva condiviso in rete le demo e qualche estratto delle prime due canzoni incise con Morrissey e Marr: “The hand that rocks the cradle” e “Suffer little children” registrate ai Decibelle Studios di Manchester nel 1982.

Nel libro di Simon Goddard dal titolo “Songs that saved your life (Revised edition): The art of the Smiths 1982-87” vi è un'osservazione sulla cover delle Cookies incisa dagli Smiths. Ecco un estratto:

“Il primo documento, riconosciuto come tale e sopravvissuto, della storia d'incisione degli Smiths è tratto da una di quelle prime sessioni di prova in soffitta di Morrissey, Marr e Hibbert. Il cantante e il chitarrista registrarono un semplice arrangiamento di “I want a boy for my birthday” - lato B del singolo pubblicato nel 1963 dal gruppo di ragazze di New York le Cookies - sulla macchina TEAC di Marr così che Hibbert potesse imparare la melodia e prepararsi per la prima sessione di demo degli Smiths. La cover fu un’idea di Morrisey.”

Ecco, nella sua versione integrale, il brano: