Sanremo 2020, le voci su concorrenti ed esclusi. Arriva Ultimo? Giallo Jovanotti

Impazza il toto-nomi in vista di Sanremo 2020. Anche se le attenzioni di Amadeus e della Rai sono tutte concentrate su "Sanremo Giovani", l'appuntamento su Rai1 che stasera vedrà gli emergenti finalisti provare a conquistare uno dei posti disponibili nella rosa delle "Nuove proposte" (otto in totale, tra i cinque del concorso, i due di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia), pubblico e addetti ai lavori sono già con la testa al 6 gennaio, giorno in cui Amadeus annuncerà i nomi dei ventidue "Big" in gara all'Ariston. In un articolo pubblicato oggi Il Messaggero fa il punto della situazione, riportando voci su concorrenti ed esclusi. E aggiunge un tassello al puzzle dei superospiti, con il possibile ritorno di Ultimo (in foto).

"Si sono proposti in cento. Qualcuno ha mandato più canzoni. Non è stato facile scegliere i ventidue, ho cambiato idea molte volte. Ora la lista mi convince", scrive il quotidiano romano, riportando le dichiarazioni di Amadeus, "con Baglioni c'è stata un'apertura alla musica ascoltata dai giovani. Non si poteva tornare indietro". Stando a quanto si riferisce, per il direttore artistico gli ultimi giorni sarebbero stati decisivi per sciogliere i dubbi.

Nella lista, secondo Il Messaggero, ci sarebbero i nomi di Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Elodie, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Irene Grandi con una canzone firmata da Vasco Rossi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Levante, Marco Masini, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga e Alberto Urso. Non ci saranno invece Paolo Vallesi, Rocco Hunt e Matteo Bocelli (che, come già riferito da Rockol, ha smentito la sua presenza sui social). Sarebbero fuori anche Noemi (con un pezzo di Moro, ma senza un album pronto) e Michele Bravi.

Quanto ai superospiti, è giallo su Jovanotti. Il nome del cantautore era circolato più volte nelle ultime settimane, dato per certo tanto da Amadeus quanto dall'amico Fiorello (che all'Ariston ci sarà). È stato lo stesso showman, però, a smentire ieri mattina la presenza a Sanremo di Lorenzo: "Jovanotti non sarà al Festival perché deve partire e rilassarsi, si farà un giro in bici, va in Perù. Parte il 2", ha detto nel suo "Viva Asiago 10!". Dovrebbe invece arrivare - secondo Il Messaggero - Ultimo. Per il cantautore romano si tratterebbe di un ritorno al Festival dopo la partecipazione di quest'anno con "I tuoi particolari".