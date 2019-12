Francesco De Gregori canta "Albachiara" di Vasco Rossi con Fiorello

Nella puntata odierna di Viva RaiPlay, lo show di Fiorello per la piattaforma digitale video della Rai, erano ospiti Francesco De Gregori e Antonello Venditti: i due cantautori romani sono tornati ad esibirsi insieme per promuovere il loro concerto del prossimo 5 settembre sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma.

E Fiorello ha coinvolto in diverse gag e interpretazioni inedite. Non solo De Gegori e Venditti hanno cantato i loro classici, ma si sono scambiati i brani, come presumibilmente faranno nel concerto congiunto ("Suoneremo 3 ore, 3 ore e mezza, finché non ci cacciano", hanno scherzato ma non troppo). Venditti ha cantato "Alice" e De Gregori ì ha cantato "Roma capoccia". Poo si sono esibiti in cover di altri artisti: De Gregori ha cantanto, per esempio, "Albachiara" di Vasco Rossi. E hanno cantato brani improbabili come "Viva la pappa col pomodoro" e "Heidi".

Ecco il video integrale dell'esibizione, che comincia all'11° minuto