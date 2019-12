Diodato in arrivo il nuovo album. Partecipazione a Sanremo 2020?

Si intitola "Che vita meravigliosa" il terzo album di Diodato: il lavoro, il secondo per la Carosello Records, arriva tre anni dopo “Cosa siamo diventati” del 2017 ed è prodotto da Tommaso Colliva (Calibro 35, già produttore di Ghemon e di grande fama anche all'estero per le sue collaborazioni con Muse e Damon Albarn). L'album porta lo stesso titolo della canzone uscita la settimana scorsa e inserita in “La dea fortunata” di Ferzan Ozpetek. Il cantautore pugliese l'ha presentato così

Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle. Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data. Il 14 febbraio esce “Che vita meravigliosa”, il mio nuovo album

La data lascia suppore che il cantante partecipi per la terza volta al Festival di Sanremo: era stato in gara nel 2014 nelle Nuove Proposte con "Babilonia" e nel 2018 tra i big con "Adesso", assieme a Roy Paci. Il festival si svolge dal 4 all'8 febbraio: oggi, in conferenza stampa nella città ligure, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha comunicato di avere già scelto i 22 artisti in gara, che però verranno annunciati il 6 gennaio.