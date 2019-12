Nicko McBrain: tre cose che non mi piacciono del tour degli Iron Maiden

Il batterista degli Iron Maiden Nicko McBrain ha parlato con Cosmo Music dello spettacolo messo in piedi dalla metal band inglese per il 'Legacy of the Beast' tour, spiegando che tre elementi lo hanno davvero preoccupato durante i concerti.

Andando maggiormente nello specifico il buon Nicko ha dichiarato di avere avuto problemi con l'aereo da guerra Spitfire gonfiabile a grandezza naturale, uno dei pupazzi Eddie e con il lanciafiamme del cantante Bruce Dickinson.

Ecco cosa ha detto Nicko McBrain: “Sicuramente questo è il più grande spettacolo mai prodotto dai Maiden”. Ha detto anche "siamo orgogliosi del fatto che abbiamo sempre messo insieme un grande spettacolo". E aggiunge:

"Conserviamo i fondali (dell'album e delle copertine), sono tutti dipinti a mano. La gente dice, 'Perché non usate gli schermi video?' Beh, siamo della vecchia scuola. Vogliamo che sia teatro."

A proposito dell'aereo Spitfire, ha detto:

"Esplode, e il modo in cui l'elica si muove è l'aria che fuoriesce, dobbiamo fare uscire l'aria a una certa pressione. È un colpo di genio. Questa cosa si apre dietro di me...e alcune sere, se il soffitto è un po' troppo basso, la coda è letteralmente (sopra di me) e posso spingerla."

Vengono proposte anche molte versioni di Eddie, la mascotte della band, durante lo spettacolo, che percorre la storia degli Iron Maiden attraverso dei temi che si basano sul loro videogioco 'Legacy of the Beast'. Dice McBrain:

"Appaiono molti Eddie cattivi. Oh mio Dio, il ragazzo che compare dietro di me durante "Iron Maiden" non riesco nemmeno a guardarlo. Mi fa impazzire: non voglio avere niente a che fare con quell'immagine, credimi. È come 'L'esorcista' quando ho visto per la prima volta quel film".

Chiestogli se Bruce Dickinson abbia imparato a gestire il lanciafiamme che usa durante "Flight of Icarus", McBrain ha risposto di no, e ha ricordato cosa gli disse Bruce: 'Maneggerò alcuni lanciafiamme e avrò uno zaino sulla schiena, nessuno lo vedrà e con quello spegnerò le fiamme'. Questa la risposta di Nicko: