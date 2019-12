Brunori Sas presenta 'Parla con Dario'

Il prossimo 10 gennaio verrà pubblicato “Cip!”, il nuovo album di Brunori Sas. A partire dallo stesso giorno avranno inizio una serie di incontri con il cantautore calabrese chiamati 'Parla con Dario'.

I luoghi che ospiteranno gli incontri saranno aule universitarie, club, circoli, spazi pensati per la cultura e per la musica e toccheranno quasi tutta la penisola. Il meccanismo per fare una domanda a Brunori è molto semplice: si potranno fare domande durante l’incontro stesso, di persona o tramite un foglietto da inserire in una apposita urna da cui l’artista potrà estrarre la domanda, oppure ancora attraverso le storie di Instagram nei giorni che precedono l’incontro.

Per ottenere l’accesso prioritario all’evento bisognerà essere in possesso di un braccialetto che Feltrinelli consegnerà al momento dell’acquisto dell’album. L’acquisto può essere effettuato sia nei negozi della catena che in loco, fino ad esaurimento posti. Nel caso in cui ci fosse ancora disponibilità di posti, potrà accedere all’evento anche chi ha acquistato l’album da altri rivenditori.

Parla con Dario – gli appuntamenti

Venerdi 10 gennaio 2020 – Milano @ Casa degli Artisti ore 11.00 – ore 17.00 – ore 20.00

Sabato 11 gennaio 2020 – Napoli @ Domus Ars ore 17.00

Domenica 12 gennaio 2020 – Torino @ Caffè Muller ore 19.00

Lunedi 13 gennaio 2020 – Bologna @ Scuderie Future Urban CooLab ore 18.30

Martedi 14 gennaio 2020 – Firenze @ Manifattura Tabacchi ore 18.30

Mercoledi 15 gennaio 2020 – Roma @ Monk ore 18.30

Giovedi 16 gennaio 2020 – Bari @ Feltrinelli ore 18.30

Venerdi 17 gennaio 2020 – Lecce @ Officine Cantelmo ore 18.30

Sabato 18 gennaio 2020 – Catania @ Feltrinelli ore 18.30

Domenica 19 gennaio 2020 – Palermo @ I Candelai ore 18.30

Lunedi 20 gennaio 2020 – Verona @ Conservatorio ore 18.00

Martedi 21 gennaio 2020 – Padova @ Caffè Pedrocchi ore 18.30

Giovedi 23 gennaio 2020 – Genova @ Feltrinelli ore 18.30

Martedi 28 gennaio 2020 – Cosenza @ TAU Università della Calabria ore 18.00

A partire dal 3 marzo 2020, Brunori Sas sarà in tour per presentare sul palco le sue nuove canzoni. Qui a seguire il calendario ad oggi confermato:

Martedì 3 marzo 2020 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 - Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 - Firenze @ Mandela Forum

Martedì 24 marzo 2020 - Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 - Roma @ Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2020 - Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 - Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore