J-Ax, il nuovo album 'ReAle': data di uscita, tracklist e primo ospite

Il rapper milanese, con un post pubblicato sui social, ha svelato la data d'uscita, la tracklist e il nome del primo artista che figurerà nel nuovo disco di J-Ax. L'album si intitolerà “ReAle” e arriverà sui mercati il prossimo 24 gennaio.

L’ideale seguito di “Il bello d’essere brutti” del 2015 - il cui titolo era stato anticipato da Alessandro Aleotti lo scorso 31 ottobre con una clip condivisa su Instagram in tema con la festa di Halloween - presenterà diciotto brani. Ecco la tracklist del nuovo lavoro discografico del rapper di “Rap n’ Roll”:

Il disco “ReAle” - che esce a tre anni di distanza dall’uscita dell’album congiunto con Fedez “Comunisti col Rolex” - presenterà un brano con Enrico Ruggeri come annunciato dallo stesso Alessandro Aleotti sui social:

Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e il sostegno della critica.

Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco.

Grazie Enrico per aver collaborato a REALE, il tuo aiuto è stato indispensabile. Fuori il 24 Gennaio