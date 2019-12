Kraftwerk: annunciata una quarta data in Italia

Il gruppo tedesco ha annunciato un quarto appuntamento dal vivo, che si va ad aggiungere a quelli già previsti nel nostro paese il prossimo anno. I Kraftwerk saranno di scena al Teatro Regio di Parma il prossimo 23 maggio.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11 di domani, 19 dicembre.

Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen saranno in concerto in Italia anche il 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova e il 25 e 26 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I Kraftwerk - discogrifcamente fermi all’album di inediti “Tour de France Soundtracks”, pubblicato nel 2003 in occasione del centenario del Tour de France - hanno dato alle stampe il disco dal vivo “3-D The Catalogue” nel 2017. L’ultimo passaggio in Italia della formazione tedesca risale all’estate scorsa quando si è esibita al Rock in Roma il 27 e 28 giugno, al Teatro Romano di Ostia Antica.