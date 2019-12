Il video dell’ultimo concerto di Bruce Springsteen con Clarence Clemons

Il 7 dicembre 2010 il Boss, accompagnato dalla E Street Band, si esibiva davanti a un pubblico di sessanta fortunati fan alla Carousel House nella sua Asbury Park,per celebrare la pubblicazione del cofanetto “The Promise: the darkness on the edge of town story”.

Il concerto di Bruce Springsteen segnò anche l’ultima performance insieme a Clarence Clemons, scomparso pochi mesi più tardi il 18 giugno 2011. “Era un mio grande amico e un partner e con Clarence al mio fianco la mia band e io abbiamo potuto raccontare una storia molto più profonda di quanto non dica la nostra stessa musica.” Ricordava Springsteen nel suo ultimo saluto a Clemons.

A distanza di nove anni dall’esibizione del Boss alla Carousel House sono disponibili su Youtube e Apple Music i filmati dello show. I video presentano, tra le altre, una cover di "Blue Christmas", brano reso famoso da Elvisa l’esecuzione di “Racing in the street” - suonata per l’unica volta nella sua versione originaria con David Lindley (violinista storico di Jackson Browne) - e di “The promise”. Quest’ultima canzone è stata pubblicata finalmente nel 2010 nella sua versione originaria ed inclusa nella raccolta eponima, per la gioia dei fan che la chiedevano da anni. Springsteen l’aveva reincisa nel '99 per la raccolta "18 Tracks" in versione solo piano e voce; negli ultimi anni il Boss l’ha proposta dal vivo sempre nella stessa formula. L’esecuzione con la E Street band di questo classico è pressoché unica.