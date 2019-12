Vasco Rossi canticchia 'Sto pensando a te' in piazza a Bologna: video

Un video pubblicato su Instagram dal Blasco vede Vasco Rossi camminare in piazza Maggiore a Bologna e canticchiare la canzone “Sto pensando a te”, singolo uscito nel 2009 e incluso nell’album "Tracks 2 - Inediti & rarità" uscito il 27 novembre dello stesso anno.

Nel testo che accompagna il post il rocker di Zocca, oltre a citare parte del testo, racconta com’è nato il brano:

“Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia ...mi ispirò la melodia (e il testo) di ‘Sto pensando a te’.”

La canzone "Sto pensando a te" è accompagnata dal video realizzato da Swan - che ha all'attivo diverse collaborazioni con Vasco Rossi:

La prossima estate Vasco Rossi - che lo scorso 6 dicembre ha dato alle stampe l’album dal vivo "Vasco Non Stop Live” ( leggi qui la nostra recensione ) - sarà impegnato nel tour “Vasco Non Stop Live Festival” che, come da calendario ( con le date finora annunciate ), partirà il 10 giugno da Firenze e vedrà il Komandante esibirsi sul palco della Visarno Arena. Vasco sarà in concerto in occasione di alcuni festival che caratterizzeranno la prossima stagione estiva in Italia.