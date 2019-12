Cristina D’Avena, dopo anni una nuova sigla per un cartone animato

La cantante bolognese, che lega il suo nome alle sigle dei cartoni animati, firma e interpreta la sigla della nuova serie animata “Capitan Tsubasa” - terzo remake dell'anime del 1983 "Holly e Benji, due fuoriclasse" - in in onda dal prossimo 23 dicembre su Italia 1. Per Cristina D’Avena è il primo nuovo tema principale dopo diversi anni; l’ultima sigla interpretata dalla cantante è stata “Mila e Shiro il sogno continua”, legata all’eponimo cartone animato trasmesso in Italia da settembre 2011.

Il brano - edito da R.T.I. e disponibile dal prossimo 20 dicembre sulle piattaforme di musica digitale - si intitola “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” ed è firmato dalla stessa D’Avena in collaborazione con Jacopo Ettorre e Merk & Kremont (al secolo Federico Mercuri e Giordano Cremona).

La serie “Capitan Tsubasa” comprende 52 episodi che seguono il racconto del manga ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi e vedono protagonisti i calciatori Holly e Benji. La nuova serie animata - che in un episodio vedrà, in versione fumetto, Yuto Nagamoto, popolare calciatore giapponese, ex Inter, oggi in forza al Galatasaray - arriva a distanza di circa cinque anni dalla messa in onda del capitolo intitolato in italiano “Holly e Benji Forever”, trasmesso nel 2004 e accompagnato dalla sigla cantata da Cristina D'Avena e Giorgio Vanni.