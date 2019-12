Concerti, Steel Panther: una data a Milano a giugno

La band glam metal statunitense torna nel nostro paese: gli Steel Panther saranno in concerto in Italia il prossimo anno. L’appuntamento dal vivo con Michael Starr, Satchel, Lexxi Foxxx e Stix Zadinia è fissato per il prossimo 16 giugno all’Alcatraz di Milano.

I biglietti saranno in vendita su TicketOne dalle ore 11:00 di giovedì 19 dicembre al costo di 33 euro più diritti di prevendita. Il prezzo dei titoli d’ingresso la sera dello show sarà di 38 euro.

Gli Steel Panther hanno pubblicato lo scorso 27 settembre il loro quinto album in studio dal titolo “Heavy metal rules”, anticipato dal singolo “Always gonna be a ho”. La band statunitense farà tappa in Italia proprio in occasione del tour a supporto dell'ideale seguito di “Lower the bar” del 2017.