Carmen Consoli, concerto con ospiti all'Arena di Verona per i 25 anni di carriera

E' fissato per il prossimo 25 agosto all'Arena di Verona il concerto evento con il quale Carmen Consoli celebrerà i venticinque anni di carriera: i biglietti per l'evento, al quale per il momento sono stati confermati, in veste di ospiti, solo Samuele Bersani e Max Gazzé, saranno disponibili da domani, mercoledì 18, sul circuito TicketOne. Prossimamente verranno annunciati altri artisti che prenderanno parte come special guest alla serata.

25 anni mediamente isterici, da festeggiare con un concerto-evento spettacolare il 25 agosto all’Arena di Verona. Prevendite a partire da domani su @TicketOneIT@OTRlive@arenadiveronahttps://t.co/xGKy8hhqh6 — Carmen Consoli (@CarmenConsoli) December 17, 2019

Classe 1974, la cantautrice siciliana ha debuttato nel 1996 con l'album "Due parole", al quale hanno fatto seguito "Confusa e felice" nel '97 e "Mediamente isterica" nel '98. L'ultima prova dal vivo in studio dell'artista, "L'abitudine di tornare", risale al 2015.