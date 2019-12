Liam Gallagher sulla reunion degli Oasis: 'Più vicina di quanto non lo sia mai stata'

O sa qualcosa che noi non sappiamo, o è un inguaribile ottimista. Oppure, semplicemente, ha voluto solo fare una boutade a effetto - una delle tante. Fatto sta che, per dovere di cronaca, non si può non riferire della risposta che Liam Gallagher ha dato a un fan nel thread aperto sul suo canale Twitter ufficiale dove ha preso in giro il fratello Noel, che qualche giorno fa ha definito i "nuovi" fan degli Oasis "coglioni".

Nonostante, nel primo tweet, avesse definito il consanguineo col quale ha condiviso l'avventura della band di "Definitely Maybe" "una vergogna per la famiglia", il frontman mancuniano ha spiegato come una ritorno in attività degli Oasis sia un'eventualità tutt'altro che remota.

I think it as close as it’s ever been — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 15, 2019

"Abbiamo ancora bisogno che il gruppo torni insieme, amico", ha scritto il fan Tony al minore dei fratelli Gallagher: "Ci sarebbe un tour mondiale con delle vendite record". "Credo che questa cosa sia vicina come non lo è mai stata", ha risposto Liam.

Verità o solo fumo negli occhi? Che Liam Gallagher sia da sempre aperto a un eventuale ritorno in attività di quello che è stato il suo primo, storico gruppo non è una novità. E' il "più vicino di quanto non lo sia mai stato" a suscitare dei dubbi. Solo lo scorso 18 novembre Noel Gallagher, che degli Oasis fu il principale compositore, riguardo l'eventualità di una possibile reunion aveva spiegato: