Concerti, Max Pezzali: una data a Bibione prima della doppietta a San Siro

Si terrà allo stadio Comunale di Bibione il prossimo 2 luglio quella potrà essere considerata la "prova generale" dello show che Max Pezzali porterà in scena i prossimi 10 e 11 luglio allo stadio Meazza di San Siro, a Milano: a darne notizia, con un nota, è lo staff del già leader degli 883. I biglietti per il concerto - l'unico annunciato dall'artista lombardo oltre alla coppia di date nella storica struttura meneghina - sono già disponibili sul circuito TicketOne a prezzi che vanno dai 34,50 euro per il prato ai 57,50 euro del pit 1: tutti gli importi includono i diritti di prevendita ma non eventuali commissioni addizionali.

Ecco, nel dettaglio, i prezzi dei biglietti per la data di Max Pezzali del 2 luglio allo Stadio Comunale di Bibione:

PIT 1 € 57,50

PIT 2 € 46,00

Prato € 34,50

Tribuna Centrale Non Numerata € 46,00

Commentando l'annuncio della prima data nello stadio che negli anni ha ospitato i concerti di star mondiali come Bob Marley, Rolling Stones e Bruce Springsteen Max Pezzali aveva dichiarato: