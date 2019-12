Nick Cave e le droghe: 'Mai più così in basso da quando ho smesso'

La voce di "The Mercy Seat", suo malgrado, quando parla di droga sa molto bene di cosa parla: sin dagli esordi con i Birthday Party Nick Cave ha sperimentato sulla sua pelle una disastrosa dipendenza da eroina, che l'ha portato più di una volta a rischiare la vita ma dalla quale è riuscito definitivamente ad affrancarsi tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, quando - con i Bad Seeds - si era affermato come una delle realtà più rilevanti sul panorama mondiale del rock d'autore.

Rispondendo a un fan di nome Craig nel suo spazio interattivo digitale Red Hand Files, il compositore, autore, scrittore e performer australiano ha offerto una sentita testimonianza di prima mano su cosa significhi aver vissuto una dipendenza da droga.

"Da sobrio non sono sicuro di essere riuscito a raggiungere gli stessi picchi che riuscivo a raggiungere ai tempi, ma di certo non ho raggiunto qui minimi ai quali sono arrivato grazie all'assunzione di quelle 'sostanze adorabili'", ha scritto Cave: "Sono stato perquisito in stazioni di polizia, ho perso la mia umanità durante le disintossicazioni, ho avuto esperienze di pre-morte, pensieri suicidi, le overdose erano routine, non avevo motivazioni, mi sentivo le ossa rotte, ero spento, a pezzi, mi piaceva Bukowski, soffrivo di anedonia fisica e sociale, mentalità da gregge. Amici morti, relazioni a puttane, ascessi, incidenti stradali, psicosi, letture di 'Lo Hobbit', malnutrizione, impotenza creativa, perdite di tempo epocali, canto piatto (su quello sto ancora lavorando), parlata di merda (anche su questo sto ancora lavorando), problemi di salute potenzialmente mortali. E non telefonavo a mia mamma quando era il suo compleanno".