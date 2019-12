Subsonica, nuovi concerti per il 'Microchip temporale club tour': tutte le date

Il management dei Subsonica ha annunciato nuove date nel calendario del "Microchip temporale club tour", serie di eventi con la quale la band torinese celebrerà dal vivo il proprio secondo album, "Microchip emozionale", pubblicato in origine nel 1999 e tornato nei negozi in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita con i contributi inediti di Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

Ai concerti già annunciati sono sono aggiunti quelli al Vox di Nonantola, il 27 marzo, al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), il 31, e al centro sociale Rivolta di Marghera (Venezia), il 4 aprile: il Microchip temporale club tour si aprirà il prossimo 5 marzo con una data alla Hall di Padova, già andata sold-out (come anche quelle del 6 marzo sempre al Vox di Nonantola e del 14 marzo ancora al teatro della Concordia di Venaria Reale).

Ecco, di seguito, il calendario completo del nuovo tour dei Subsonica:

5 marzo 2020 @ Padova | Hall – (sold out)

6 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox – (sold out)

7 marzo 2020 @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club

11 marzo 2020 @ Perugia | Afterlife

12 marzo 2020 @ Firenze | Tuscany Hall

14 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – (sold out)

15 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

19 marzo 2020 @ Napoli | Common Ground

20 marzo 2020 @ Mosciano Stazione (TE) | Pin Up

21 marzo 2020 @ Modugno (BA) | Demodè Club

25 marzo 2020 @ Roma | Atlantico

27 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox

28 marzo 2020 @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

31 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

3 aprile 2020 @ Senigallia (AN) | Mamamia

4 aprile 2020 @ Marghera (VE) | Rivolta

8 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

9 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz