Concerti, Loredana Berté: tour teatrale al via a febbraio

Prenderà il via il prossimo 28 febbraio da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, la prima parte di "Liberté - Tour Teatrale 2020", serie di eventi che impegnata Loredana Berté nelle sale teatrali italiane nel corso del prossimo anno: dopo il debutto al PalaBassano 2, la cantante di "Sei bellissima" sarà di scena al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia (il 3 marzo), al Politeama Genovese (a Genova, il 18 marzo), al Teatro della Luna di Assago (a Milano, il 31 marzo) e al Teatro Colosseo di Torino, il 15 aprile.

I biglietti per gli eventi sono disponibili sul circuito TicketOne a prezzi compresi tra i 35 e i 64 euro (diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali) a seconda di venue e ordine di posti. I primi tre eventi prenderanno il via alle 21, mentre per quelli in programma ad Assago e Torino l'inizio è previsto alle 21 e 30.