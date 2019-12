Queen, guarda il nuovo video di 'Thank God It’s Christmas'

E' stato presentato un nuovo video ufficiale di "Thank God It’s Christmas", brano dei Queen pubblicato in origine nell'album del 1984 "The Works": la clip - curata e diretta da Justin Moon e prodotta da Drew Gleason - è disponibile sul canale YouTube della band di "We Will Rock You" in due versioni, standard (ovvero con un video animato) e lyric video.

"Ironia della sorte, il Natale tende ad essere un momento molto stressante per parecchi di noi", ha commentato il batterista della band Roger Taylor: "Proviamo così tante emozioni, e ricordi gioiosi sia come bambini felici che come adulti e genitori responsabili". "Il video, tuttavia, si spinge un po' più in là", ha aggiunto il chitarrista Brian May, "Includendo un sottile promemoria indirizzato a noi esseri umani, che - ora - dobbiamo sentirci responsabili per il benessere di tutte le creature della Terra, non solo per il nostro e quello dei nostri discendendi, ma per rispetto dei diritti degli animali stessi".

Cofirmata da May e Taylor, "Thank God It’s Christmas" stazionò per sei settimane nelle classifiche di vendita britanniche nel periodo festivo a cavallo tra il 1984 e il 1985: la canzone tornò in classifica, sempre nel Regno Unito, per un breve periodo nel 1995, quando fu pubblicata come singolo - insieme a "A Winter’s Tale" - estratto da "Made In Heaven", il quindicesimo album dei Queen e ultima prova sulla lunga distanza realizzata con i contributi alla voce di Freddie Mercury, le cui parti registrare prima della scomparsa furono lavorate da May, Deacon e Taylor a partire dal 1993.