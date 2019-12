Oscar 2020, nella shortlist per la 'migliore canzone' Thom Yorke, Flea, Elton John e Beyoncé

L'americana Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso nota la shortlist relativa alla categoria del prossimi premi Oscar "miglior brano originale": l'elenco di brani, dal quale verranno selezionati i cinque che concorreranno poi alla vittoria finale del premio, include brani firmati da - tra gli altri - il leader dei Radiohead Thom Yorke con il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea, Elton John, Randy Newman, Idina Menzel, Pharrell Williams e altri.

Dalla lista dei potenziali candidati sono stati esclusi a sorpresa Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber: la popstar americana e il veterano compositore britannico hanno visto il comitato organizzatore dei premi snobbare la loro “Beautiful Ghosts”, inserita nella riduzione cinematografica del musical "Cats".

Ecco, di seguito, le quindici canzoni candidate:

“Daily Battles” (Thom Yorke e Flea), da "Motherless Brooklyn"



“Speechless” (Naomi Scott), da "Aladdin"



“Letter To My Godfather” (Pharrell Williams), da "The Black Godfather"



“I’m Standing With You” (Chrissy Metz), da "Breakthrough"



“Da Bronx” (Paul Williams e Charles Fox), da "The Bronx USA"

“Into The Unknown” (Idina Menzel), da "Frozen II"



“Stand Up” (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo), da "Harriet"



“Catchy Song” (Dillon Francis, Alaya High, Jon Lajoie e James Rushent), da "The LEGO Movie 2: The Second Part"



“Never Too Late” (Elton John), da "The Lion King"



“Spirit” (Beyoncé), da "The Lion King"



“A Glass of Soju” (Lee Sun Hee), da "Parasite"



“(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John), da "Rocketman"



“High Above The Water” (Kathryn Bostic), da "Toni Morrison: The Pieces I Am"



“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Randy Newman), da "Toy Story 4"



Favorito, tra gli autori / interpreti, è Elton John, presente nella shortlist con due brani - “(I’m Gonna) Love Me Again” da "Rocketman" e “Never Too Late” da "The Lion King" - mentre l'ultima produzione della Disney diretta da Jon Favreau, con il brano del cantante e pianista di Pinner e “Spirit” di Beyoncé, è la pellicola più rappresentata nelle pre-nomination.

Randy Newman, nella shortlist per la migliore canzone originale con “I Can’t Let You Throw Yourself Away” da "Toy Story 4", è in lizza anche nella categoria "miglior colonna sonora" sempre per "Toy Story 4".

I quindici brani inseriti nella shortlist dai responsabili dell'Academy sono stati selezionati un una lista originale di 75 composizioni: le nomination definitive verranno ufficializzate il prossimo 13 gennaio. La serata di gala dei premi Oscar 2020 è in programma al Dolby Theatre di Los Angeles, California, per il prossimo 9 febbraio.