Billie Eilish sta con Greta: 'Onorata di essere paragonata a lei'

Billie Eilish sta con Greta Thunberg. La quasi 18enne popstar di "Bad guy" (spegnerà le candeline tra due giorni) ha fatto sapere di essere una convinta sostenitrice della 16enne attivista svedese, nei confronti della quale non si è sprecata quanto a complimenti. E c'era da aspettarselo, dopo l'appello pubblicato sui social lo scorso settembre e l'iniziativa legata ai biglietti per i suoi concerti per sensibilizzare i suoi fan sul tema dei cambiamenti climatici.

Chiamata dal New Musical Express ad esprimere il suo punto di vista su Greta e sulla sua battaglia, che in questi mesi ha coinvolto ragazzi e ragazze di tutto il mondo, Billie Eilish ha detto:

"Greta sta spianando la strada. Essere paragonata a lei mi fa sentire onorata. Speriamo che gli adulti e gli anziani inizino ad ascoltarci".

Sul suo modo di vivere l'ambientalismo e l'ecologismo, poi, la cantante ha aggiunto:

"Forse mi sto comportando in maniera meno perfetta rispetto agli altri, ma ci sono cose che non posso cambiare. Voglio spargere la voce. Voglio fare il possibile e voglio che gli altri facciano il possibile".

La scorsa settimana Billie Eilish - che in più di un'occasione ha fatto sapere di essere vegana - è stata premiata dalla PETA, associazione no profit impegnata nella sensibilizzazione sui diritti degli animali, per il suo impegno a favore della causa animalista.