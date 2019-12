Vasco Rossi: "Quando non ero ancora nato e cullavo il mio sogno rock"

Per festeggiare i 60 anni della Carosello Records è stato stato pubblicato un volume, “60X60 Carosello Records – Valore alla Musica” (disponibile qua), curato da Andrea Laffranchi per la parte storica e da Federico Pucci per le schede di 60 canzoni che ne hanno segnato il percorso. Non poteva mancare Vasco Rossi, che dall'82 all'87 ha inciso per l'etichetta milanese alcuni dei suoi classici, tra cui "Vita spericolata" (qua la storia).

Vasco ha scritto un testo per ricordare quegli anni, che qua pubblichiamo per gentile concessione di Carosello Records

Il destino contrattuale dei miei primi dischi è legato alle due etichette di Mario Rapallo, Targa prima e Lotus, poi, con la Carosello.

Quando passò dalla direzione artistica della Saar a quella della Carosello mi portò con sé.

E con sé mi tenne per i miei primi 8 spericolati album.



Con la Carosello dal 1982 al 1987, 5 anni cruciali per me, da “Vado al massimo !”, glorioso album fino a “C’è chi dice no”. Da quando in pratica “non ero ancora nato” e cullavo il mio sogno rock , fino all’ anno delle grandi scelte e rotture, la prima svolta importante per la mia vita artistica. (…quante canzoni…quante avventure! ce ne sarebbero da raccontare...ma questo è un altro libro..)



Quando ci siamo conosciuti con Rapallo, io avevo un sacco di canzoni nel cassetto e un 45 giri “di successo” fuori, “Jenny /Silvia”, prodotto da Gaetano Curreri e pubblicato da Borgatti, una storica etichetta bolognese di liscio.

Rapallo era un bel tipo sveglio, pratico, ne sentì parlare e fu il primo discografico a muoversi da Milano, la “capitale” delle case discografiche, a Bologna per propormi un contratto a livello nazionale. Come dirgli di no?

Ai tempi io non sapevo niente di contratti, quello che mi importava di più era scrivere e cantare le mie canzoni, vedere poi il vinile stampato per me era la massima soddisfazione. Rapallo mi stava bene perché non interferiva mai con il mio lavoro artistico, mi lasciava fare tutto quello che volevo. Sarà anche per questo che abbiamo percorso assieme un bel pezzo di strada.

Generalmente veniva lui a Bologna e gli facevo ascoltare i pezzi a lavoro finito. Gli consegnavo in pratica un album intero all’anno con i miei “capolavori”. Il grande successo, il boom scoppio’ con “Bollicine” .

A Milano ci andavo qualche volta anche io, certo, mi ricordo gli uffici della Carosello in pieno centro con la saletta di registrazione interna. Ricordo anche Giuseppe Gramitto Ricci, un signore dal bell’aspetto di altri tempi che … probabilmente male sopportava i miei jeans, il capello lungo le scarpe da tennis ma con me , quelle volte che ci siamo incontrati nel suo ufficio presidenziale, è sempre stato gentilissimo.



Ps: ricordo ancora con affetto quella volta che mi telefonò perchè era un po’ preoccupato. Ci credo! Stavo soggiornando da una decina di giorni, e forse più, al Principe di Savoia, l’albergo milanese di lusso, room service h24. Chiaro che io ci stavo benissimo da “rockstar”, mentre lui pensava al conto che saliva vertiginosamente.