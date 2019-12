Afterhours e Damon Albarn chiudono Matera 2019 Capitale Europea della Cultura con un concerto

Si svolgerà il 20 dicembre a matera “Open Future, Together!” la cerimonia conclusiva di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura: a curare lo show è stato chiamato Manuel Agnelli con gli Afterhours, che oggi ha presentato il cast e lo show a Germi, il suo locale milanese, con Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours e il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri.

Lo show si svolgerà all'arena all'aperto della Cava del Sole e prevede la presenza, oltre che deglia Afterhours, di Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Rancore. Gli ospiti internazionali saranno Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara e Damon Albarn. "Una serata che prevede la contaminazione come concetto principale e in un momento come questo è ancora più centrale. Nessuno meglio di Damon Albarn può rappresentare questo tipo di messaggio, l'arricchimento attraverso il mischiarsi a livello culturale", ci ha spiegato Manuel Agnelli. "Ha una matrice pop rock ma ha sempre lavorato con ogni tipo di musica. C'è una forza rappresentanza italiana, artisti con cui abbiamo collaborato negli anni, e artiste internazionali senza confini come Lous e Fatoumata. Non sarà solo musica, ma ci saranno installazioni e molto altro in un posto magico".

Ecco la nostra videointervista: un estratto del concerto sarà disponbile il giorno dopo, sabato 21, su RaiPlay, la piattaforma digitale della rai