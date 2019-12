Thegiornalisti, Tricarico accetta di essere il nuovo frontman: lo scherzo de Le Iene

Tricarico accetterebbe di essere il nuovo frontman dei Thegiornalisti dopo l’addio di Tommaso Paradiso? A quanto pare sì, o almeno questo è quello che Francesco Maria Tricarico ha risposto ai discografici del cantautore, dietro ai quali si nascondeva il team de Le Iene. "I Thegiornalisti? Sinceramente mi cogli un po' alla... sono sorpreso. Vorrebbe dire iniziare un nuovo percorso, dimenticando un passato, perdendo una storia”, ha risposto il cantante milanese, proseguendo: “Paradiso è molto diverso da me, lui poi va in playback. Non posso farlo come lui, è imbarazzante. È folle, quasi da film. Sarebbe una bella sfida, una bella responsabilità. È un'avventura nuova, può essere una cosa che può dare lustro a un passato, che può dare visibilità a un presente". Dice ancora Tricarico commentando la proposta: "Io sono convinto che vada fatto, basta che se ne parli", in riferimento a un eventuale incontro con la band romana. Una volta svelato lo scherzo, poi, la voce di “Io sono Francesco” è esplosa: "Bastardi, io vi odio a tutti", ha detto.

I Thegiornalisti sono rimasti senza cantante dallo scorso mese di settembre, dopo che la voce e il principale compositore del gruppo, Tommaso Paradiso, ha annunciato il suo addio alla band di “Completamente”. Anche se i restanti componenti dei Thegiornalisti avevano affermato la volontà di continuare a portare avanti i progetti della band al momento ancora nulla si sa su chi sarà a prendere il posto di Paradiso, che dal canto suo non ha mostrato alcun ripensamento e a fine settembre ha pubblicato il suo singolo d’esordio come solista “Non avere paura”, al quale seguirà a gennaio il brano "Ma lo vuoi capire?".