È morta Anna Karina: aveva 79 anni

L’attrice, cantante, regista e scrittrice Anna Karina, classe 1940, è venuta a mancare, a Parigi, lo scorso sabato 14 dicembre all’età di 79 anni, a causa di un tumore. La notizia è stata diffusa dal suo agente Laurent Balandras, che ha dichiarato alla CNN: “Oltre a quello che rappresentava e oltre alla leggenda intorno a lei, la cosa più importante da ricordare su Anna è che è stata uno spirito libero”. Prosegue Balandras: “[Anna Karina] è sempre rimasta molto umile, apprezzando tutte le opportunità che le venivano date”. E infine: “È stata un’incredibile ambasciatrice del cinema francese”. Il ministro della cultura francese Franck Riester ha così ricordato l’attrice in un tweet che recita, tra le altre cose: “Anna Karina irradiava. Ha ipnotizzato il mondo intero”.

Son regard était le regard de la Nouvelle Vague. Il le restera à jamais.

Chez Godard surtout, mais aussi Rivette ou Visconti, Anna Karina irradiait ; elle magnétisait le monde entier. Aujourd'hui, le cinéma français est orphelin. Il perd l'une de ses légendes. pic.twitter.com/HpYeAqATQZ — Franck Riester (@franckriester) December 15, 2019

Nata in Danimarca, Anna Karina si è recata molto giovane in Francia, dove ha costruito la sua carriera nel mondo del cinema. Musa del regista Jean-Luc Godard l’attrice ha recitato in film come “The Little Soldier”, “A Woman is a Woman”, “Alphaville” e molti altri. Musicalmente la Karina si è fatta conoscere con brani come "Sous le soleil exactement" e "Roller Girl" di Serge Gainsbourg. Ha pubblicato due album: “Une histoire d'amour”, in collaborazione con Philippe Katerine, e "Chansons de films”, che raccoglie i brani cantanti da Anna Karina nei suoi film.