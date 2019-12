Guarda il duetto di Harry Styles con Stevie Nicks sulle note di "Landslide"

Per celebrare la pubblicazione del suo secondo album solista, “Fine Line” (leggi qui la nostra recensione), l’ex membro degli One Direction Harry Styles si è esibito al Forum di Los Angeles dove ha eseguito il disco nella sua interezza. La performance del musicista inglese è stata impreziosita dal duetto insieme a Stevie Nicks sulle note di “Landslide”.

"Landslide" è una canzone scritta da Stevie Nicks ed è inclusa nell'album "Fleetwood Mac" che la omonima band statunitense ha pubblicato nel 1975.

Harry Styles presenterà sul palco anche in Italia le nuove canzoni. Sarà impegnato in concerto nel nostro paese il 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e il giorno seguente, il 16, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.