Concerti: Incubus in Italia

Il calendario degli I-Days al MIND - Milano Innovation District – prende sempre più forma. Nella giornata del 13 giugno, viene ora annunciato che, prima dello spettacolo degli headliner Aerosmith, si esibiranno gli Incubus di Brandon Boyd.



La formazione californiana – composta da Brandon Boyd (voce, percussioni), Mike Einziger (chitarra), Chris Kilmore (tastiere), Ben Kenney (basso) e José Pasillas (batteria) – ha in animo di pubblicare in un vicino futuro un nuovo album di inediti, che è già stato anticipato dall’uscita del singolo “Into the summer”.



I biglietti per il concerto degli Incubus e per gli altri live degli I-Days sono disponibili per l’acquisto sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.