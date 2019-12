Indiemood sessions, Anna Bassy nei canali di Venezia

Anna Bassy nasce a Verona da madre italiana e padre nigeriano. Si appassiona fin da giovanissima alla black music: reggae, soul, R&B sono i generi in cui la sua voce nera si può esprimere al meglio. Scrive i primi pezzi inediti nel 2016 e li raccoglie nel Demo EP “Part of me” registrato presso Sotto il Mare Recording Studio di Verona. I brani nascono per voce e chitarra acustica, ma ora Anna ha scelto di dare loro una nuova veste, lavorando all’arrangiamento con la band che l’accompagna - un trio formato da Pietro Girardi alla chitarra, Andrea Montagner al basso e Pietro Pizzoli alla batteria - senza abbandonare però la linea di essenzialità e delicatezza che contraddistingue il suo linguaggio. Tanti i colori che tingono le composizioni: forti i toni del soul con qualche venatura pop, richiamano a tratti il folk, a tratti esplorano le origini africane. Il progetto viene presentato live dall’aprile 2019, tra Veneto e Lombardia e ottiene riscontri molto positivi: la band si esibisce in più di venti appuntamenti durante l’estate, partecipando anche al festival "Suoni di Marca" a Treviso. Mercy è stata selezionata tra i 5 brani finalisti nella categoria cantautorato alla seconda edizione del Premio Rizzini a Verona. Nelle nostre session ci regala “Mercy”.





“Saliamo sulla barca. Qualche attimo per trovare l’equilibrio e poi si parte: voce e chitarre, musica e acqua. Ci muoviamo in un’altra dimensione: volti sorpresi che scorrono, finestre che si aprono sui canali, mentre suoniamo la colonna sonora di questo momento così prezioso. E torniamo a terra innamorati.”





“Don’t you want to know who I was

and where I come from

Wouldn’t you like to know who I am

and who I will be”

(Mercy – Anna Bassy)